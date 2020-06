Pünktlich um fünf Uhr in der Früh war es heute so weit: Nicht nur für Martin Pöcheim, Regionalleiter OÖ von der Asfinag, war es ein schöner Moment, als die ersten Autos über den frisch freigegebenen Bypass der Autobahnbrücke (A7) rollten. Sondern auch für all jene, die sich davon eine Entlastung der täglichen Stausituation erhoffen.