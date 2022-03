Frauenhaus Linz erhält den Frauenpreis

Als preiswürdig wurde von der Jury der Projekt „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt“ des Linzer Frauenhauses erachtet. Dieses Projekt setze nun dort an, wo Gewalt passiere, nämlich in der Nachbarschaft, heißt es in der Entscheidung der Jury.

Mit dem Projekt werde versucht, Gewalt gegen Frauen und Kinder bis hin zu Femiziden zu verhindern, man wolle aber zudem einen „gesellschaftlichen Klimawechsel“ in Nachbarschaft und Stadt herbeiführen.

Das ist höchst notwendig, wenn man sich vor Augen hält, dass Österreich ein massives Problem mit Männergewalt und die Corona-Pandemie die Situation noch einmal verschärft hat. Allein 2021 gab es in Österreich 31 Femizide und 63 Mordversuche gegen Frauen.

„Mindestens jede fünfte Frau ist in Österreich von Gewalt betroffen. Der gefährlichste Ort ist für Frauen noch immer das eigene Zuhause“, sagt Frauenstadträtin Eva Schobesberger. Sie sei sehr froh, dass das Linzer Frauenhaus mit dem Projekt „StoP“ nun einen zusätzlichen Ansatz im Gewaltschutz in Linz etabliere.



StoP ist ein Gemeinwesenprojekt und orientiert sich an der Methode des Community Organizing. Diese Methode kommt ursprünglich aus den USA und unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen Lebensraum kollektiv und organisiert zu ge-stalten und zu verändern.

Im vergangenen Sommer holte das Frauenhaus Linz das StoP Projekt nach Linz-Nord und startete sogleich ausgehend von der Harbachsiedlung mit der Umsetzung in Urfahr. Aufgrund des Interesses von Ehrenamtlichen und Vereinen aus anderen Linzer Stadtteilen und der pandemiebedingten Verlegung von Treffen in den digitalen Raum wurde das Pro-jekt im Herbst auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet und Kontakte mit Nachbarinnen und MultiplikatorInnen aus ganz Linz geknüpft.