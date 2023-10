Frauen-Rugby in Linz: "Die ersten Jahre waren hart"

Auf dem Sportplatz in der Freistädter Straße ist an diesem Abend viel los. In einer Ecke wird Fußball gespielt, in der anderen ertönen englische Kommandos beim Training des Rugby Club Linz. Dazwischen beginnt eine Handvoll junger Frauen mit Aufwärmübungen, die meisten aus Linz und allesamt Pionierinnen. Es ist das einzige weibliche Rugby-Team in Oberösterreich, ein Projekt in das viel Herzblut fließt und das sich immer noch im Aufbau befindet.