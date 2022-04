Frauen im Fokus des Linz Tourismus

"Die Stadt wendet sich den historischen wie gegenwärtigen Leistungen und Visionen von Frauen zu. Auch die Museen und Kulturveranstalter rücken Künstlerinnen in den Vordergrund", sagt Tourismusdirektor Georg Steiner.

Sichtbar werden soll dieser Schwerpunkt in Ausstellungen und Theaterstücken, genauso wie bei Stadtführungen oder dem Häppchen-Pass, der Kulinarik-Interessierte in von Frauen geleitete Lokale führt. Auch online bietet der Tourismusverband Linzerinnen eine Bühne – und zwar mit der Aktion "Frau der Woche". Infos zu den verschiedenen Angeboten gibt es online unter linztourismus.at/frauen. Kleiner Hinweis an die Männer: Fühlt euch bitte inkludiert!