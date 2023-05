Frau mit Pfefferspray ausgeknockt: Zeugenaufruf nach Raub in Linz

Eine 57-Jährige aus Linz wurde in der Nacht auf Montag, gegen 0.35 Uhr, beraubt. Die Frau war zu Fuß in der Körnerstraße unterwegs, als sich ihr ein junger Mann in den Weg stellte und Geld forderte. Noch während er die Forderung aussprach, sprühte der Unbekannte seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. Selbst, als die 57-Jährige bereits verletzt am Boden lag, hörte der Mann nicht auf zu sprühen. Schließlich schnappte er sich die rote Damenhandtasche und flüchtete Richtung Weißenwolffstraße.

Ausländischer Akzent und Camouflagejacke

Der Gesuchte wird als etwa 1,70 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hat kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Hose, dazu helle Turnschuhe und eine grüne Camouflagejacke, auch "Tarnjacke" genannt. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen und einen dunklen Teint gehabt haben.

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen bzw. Finder der roten Tasche sollen sich unter der Telefonnummer 059133 – 40 3333 melden. Auch um sachdienliche Hinweise zum Täter wird gebeten.

