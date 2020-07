Frau Jakob lässt das Tanzen nicht

In den Ruhestand gehen? Die Pension genießen? Das sind Vorstellungen, denen Romy Jakob so gar nichts abgewinnen kann.

Obwohl schon eine ältere Dame ("Das Alter ist unwichtig", Zitat Jakob), ist die Linzerin nach wie vor sehr aktiv in jener Disziplin, die ihr Leben geprägt hat: dem Tanzsport.

Älteren Linzern ist sie noch gut in Erinnerung: die Tanzschule Jakob, in deren Räumlichkeiten tausende junge Linzer ihre ersten Tanzschritte probiert haben. Direkt an der Donaulände gelegen, nahe dem heutigen Kunstmuseum Lentos tanzten sich Romy Jakob und ihr Gatte Jo mit ihrem Unternehmen in das Linzer Gesellschaftsleben. "Unsere Tanzschule war 1970 nicht nur die größte Österreichs, sie war auch über die Landesgrenzen hinweg ein Begriff", sagt Romy Jakob.

Zwei Jahre zuvor, 1968, waren die Jakobs vierfache Staatsmeister in den lateinamerikanischen Tänzen. Eine aufregende Zeit sei das gewesen. Doch langweilig ist es auch heute, 52 Jahre später, nicht. Romy Jakob lehrt noch immer Menschen zwischen 16 und 80 Jahren das Tanzen. "Jetzt bin ich freischaffende Tanzlehrerin." Und die meisten Schüler kämen über Mundpropaganda. Solange es die Gesundheit zulasse, werde sie weiter unterrichten. "Was soll ich tun? Der Tanzsport war und ist mein Lebenselixier. Das gibt mir Energie und hält den Geist wach", sagt Jakob.

Und eine große Freude sei es, dass der einst von ihr und Gatten Jo gegründete Tanzclub Jeunesse am 20. Juli das 50-jährige Bestandsjubiläum feiert. Jeneusse bringt weiter gute Amateursporttänzer hervor, etwa das Pärchen Tanja Kaltenböck/Patrick Haider.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at