Frau in Linz überfallen: Polizei bittet um Hinweise

Nach den ersten Angaben der Frau soll der Täter sie in der Nähe einer Bankfiliale angeschrien und Geld gefordert haben, berichtete die Polizei. Der unbekannte Mann fasste in ihre Handtasche und entriss ihr das Bargeld. Die Linzerin musste mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht werden.

Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einer Polizeidiensthundestreife blieb zunächst erfolglos. Weitere Ermittlungen werden geführt, hieß es vonseiten der Polizei.

Täterbeschreibung:

Etwa 30 Jahre alt, sprach oberösterreichischen Dialekt, weißes T-Shirt, ungepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an: 059133 40 3333.