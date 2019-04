Frau Hollerer und das Geschäft mit der Liebe

LINZ. In 38 Jahren hat die Linzerin Ingrid Hollerer mehreren tausend Menschen einen Partner vermittelt.

2Im Prinzip ist jeder vermittelbar. Man muss nur das richtige Gegenüber finden. Das ist meine Aufgabe. Eine Garantie gibt es nicht. Und Liebe muss da sein. Ohne Liebe geht es nicht.“ Ingrid Hollerer, Partnervermittlerin Bild: Alexander Schwarzl

Herr Franz, der pensionierte Direktor eines Mittelstand-Unternehmens, wollte es ganz genau wissen. "Der hat im ersten Jahr seiner Mitgliedschaft tatsächlich 150 Frauen getroffen", sagt Ingrid Hollerer und schüttelt den Kopf. "Als er dann noch einmal um ein Jahr verlängern wollte, habe ich ihn schon gefragt: Was wollen Sie denn? Ihnen passt ja doch niemand." "Frau Hollerer, das war das schönste Jahr in meinem Leben. Das möchte ich weiter haben", erklärte Herr Franz.

Drei Monate später war die Sache erledigt. Franz traf Gerda, und der sprichwörtliche Topf hatte seinen Deckel. Wobei Herr Franz schon die Ausnahme von der Regel gewesen sei, sagt Ingrid Hollerer. Gar nicht so selten würden Klienten schon beim ersten oder zweiten Treffen dem späteren Ehepartner begegnen. Wo es nicht so schnell funke, werden weitere Treffen eingefädelt. "Aber mehr als 20 oder 30 sind selten. Denn ich habe schon ein gutes Gefühl dafür, wer zu wem passen könnte." Und diese Menschen werden zusammengeführt, sagt Hollerer.

(Foto: Schwarzl)

Seit 38 Jahren arbeitet die frühere Mitarbeiterin einer Steuerberatungskanzlei als Partnervermittlerin. Und kann nun, im Alter von 65 Jahren, auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dabei ist die gebürtige Steirerin, die in den 1980er Jahren der Liebe wegen nach Linz übersiedelte, längst in Pension, arbeitet aber weiter, "weil es mir wirklich Freude macht."

Das Geschäft floriere, sagt die Blondine mit akkuratem Pagenkopf in ihrem Büro in der Bismarckstraße. Es ist ein Kommen und Gehen im Gründerzeithaus, in das seit Jahrzehnten Frauen und Männer aus ganz Oberösterreich pilgern, um mit fremder Hilfe das zu finden, was sie sich so sehr wünschen: einen Partner fürs Leben.

"Die Konkurrenz durch die Online-Agenturen fürchte ich nicht. Im Gegenteil. Fast jeder, der zu mir kommt, hat es zuerst online probiert." Zu anonym, zu viele Fake-Profile, die nicht halten würden, was sie versprächen, seien der Grund, "warum die Leute dann zu mir kommen."

Im Prinzip sei jeder vermittelbar. Man müsse nur das richtige Gegenüber finden. Und hier sei sie durchaus erfolgreich, sagt Frau Hollerer. Ihren Gatten Manfred Oswald, der das Filialbüro in Wien leitet, hat sie sich quasi selbst vermittelt. "Er hat mir gefallen, ledig war ich auch, und so hat sich das ergeben", damals im Sommer 1983. Musste der spätere Herr Hollerer auch zahlen? "Ja sicher, er ist ja als Klient gekommen", sagt Frau Hollerer und lacht. 35 Jahre hält die Ehe nun schon.

Apropos zahlen: Billig ist so eine Partnervermittlung durch Frau Hollerer nicht. Da muss ein Jahresvertrag abgeschlossen werden, und der kostet 4800 Euro. "Damit trennen wir die Spreu vom Weizen und steigern das Niveau unserer Klienten." Doch egal, ob Mittel- oder Oberschicht: Wenn kein Gefühl da sei, scheitere jede Vermittlung: "Ohne Liebe geht es nicht."

