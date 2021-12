Frau entdeckte Diebesgut im Internet und ließ Täter auffliegen

Der Frau wurden Anfang November Gegenstände aus ihrem Kellerabteil gestohlen. Gestern fand sie auf einer Internet-Verkaufsplattform die Gegenstände wieder und verständigte die Polizei. Vorher vereinbarte die 28-Jährige noch einen Kaufzeitpunkt und einen Übergabeort mit dem Anbieter. Zum Übergabeort führ jedoch kein potenzieller Käufer, sondern die Polizei.

Die Beamten trafen dort zwei Männer mit eindeutig zuordenbarem Diebesgut. Die beiden Beschuldigten, beide 20 Jahre aus Linz, wurden von der Polizei einvernommen und gaben insgesamt fünf Einbrüche in unterschiedliche Kellerabteile in Haid und Leonding zu. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau konnte eine Vielzahl an gestohlenen Gegenständen sichergestellt werden. Drei der Einbrüche ereigneten sich im Zeitraum von 2. bis 26. November in mehreren Mehrparteienhäusern im Bezirk Linz-Land.

Im ersten Fall verschafften sich die Täter auf unbekannter Weise Zutritt zum dortigen Mehrparteienhaus und brachen einen Kellerabteil auf, indem sie die Verriegelung aus dem Holz herausrissen. Aus dem Kellerabteil wurden mehrere Elektrogeräte gestohlen. Bei zwei weiteren Einbrüchen wurden keine Gegenstände entwendet. Weitere Erhebungen werden geführt. Die beiden Männer werden auf freiem Fuß angezeigt.

Mögliche Geschädigte werden ersucht Kontakt mit der Polizeiinspektion Ansfelden – Telefonnummer 059133 4131 aufzunehmen.