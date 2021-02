Frau an Bim-Haltestelle begrapscht - Täter nach kurzer Zeit gefasst

Gegen 15 Uhr zeigte die 23-jährige Linzerin bei der Polizeiinspektion Hauptbahnhof an, dass sie soeben von einem unbekannten Mann an der Straßenbahnhaltestelle begrapscht worden war. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Täter - ein 33-Jähriger aus Ghana - rasch ausgeforscht werden, teilte die Polizei am Abend mit.

Am vergangenen Freitag hatte eine Jugendliche einen Fall von sexueller Belästigung in Urfahr gemeldet. Nach dem Mann, der in der Tiefgarage masturbiert und ihr zugerufen haben soll, wird noch gesucht. >> Zum Zeugenaufruf

