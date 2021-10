Warum sind Sie der bessere Bürgermeister? Manfred Baumberger: Ich stehe für eine aufrichtige und geradlinige Politik. Für mich ist es wichtig, nur das anzukündigen, was auch gehalten werden kann. Alles andere sorgt für Enttäuschungen. Christian Partoll: Diese Frage wird der Wähler am 10. Oktober beantworten. Die Ansfeldner Bevölkerung wünscht sich eine Veränderung, wie bei uns Politik gemacht wird. Ich setze mich schon seit vielen Jahren politisch, aber auch in Vereinen für Ansfelden ein.