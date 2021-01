FPÖ will weiteren Ausbau der Videoüberwachung

Es waren Videoaufzeichnungen, die die Polizei nach einer Attacke auf einen 18-Jährigen auf einem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants auf die richtige Spur geführt haben. Der mutmaßliche Täter, der das ihm unbekannte Opfer geschlagen haben soll, flüchtete nach der Tat mit zwei Freunden in einem Pkw, alle drei wurden mittlerweile ausgeforscht.

Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) ist dieser Vorfall Grund genug, erneut einen weiteren Ausbau der Videoüberwachung in der Stadt zu fordern. Die angekündigte Erweiterung der Videoüberwachung für die Linz-AG-Flotte – dafür wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung auch eine Resolution beschlossen – begrüßt Raml zwar, weit genug geht sie ihm aber nicht. So soll nach dem Linzer Sicherheitsstadtrat die Videoüberwachung künftig auch an "neuralgischen Haltestellen" installiert werden. Als Beispiel nennt Raml etwa jene in der Turmstraße nahe dem als Drogen-Hotspot verrufenen Krempl-Hochhaus ebenso wie das Haltestellengeviert rund um den Volksgarten.

"Doppelter Nutzen"

Die Auswahl, wo eine solche Maßnahme nötig sei, solle die Linz AG einerseits vom Fahrgastaufkommen, andererseits von der Anzahl bereits dokumentierter Vorfälle abhängig machen, heißt es weiter. Der Nutzen liege auf der Hand: "Einerseits wirken Videoüberwachungen präventiv, weil Straftaten eher dort nicht passieren, wo sich Täter beobachtet fühlen." Andererseits könne das Material, sollte doch etwas passieren, wichtige Anhaltspunkte für Fahndungen liefern.

Unabhängig von der aktuellen Diskussion stehe jedenfalls jetzt schon fest, so Raml, dass die Videoüberwachung in der Badgasse in der Linzer Altstadt noch heuer modernisiert werden soll.

