FPÖ möchte Gastrozeiten am Südbahnhofmarkt ausdehnen

An Markttagen ist der Südi gut besucht, ansonsten eher nicht.

Die Linzer FPÖ möchte den Südbahnhofmarkt attraktivieren. Gemeinderätin Ute Klitsch beklagt ausbleibende Besucher, geschlossene Kojen und häufigen Wechsel der Betreiber. Manche Kojenbetreiber schließen ihre Geschäfte trotz in der Marktordnung festgelegter Öffnungszeiten, wofür die FPÖ angesichts der Besucherfrequenz aber gewisses Verständnis hat. Schlechtreden wolle man den Markt nicht, betont FPÖ-Stadtrat Michael Raml, aber "da ist noch was drin".

Marktordnung reformieren

Was genau drin ist, will die FPÖ gemeinsam mit Kojenbetreibern, Marktbeschickern, Besuchern, Verwaltung und Politik diskutieren. Mögliche Ideen sind beispielsweise mehr Veranstaltungen, ein Kinderprogramm, Beschattungen oder Trinkbrunnen für Hunde. Knackpunkt ist aus freiheitlicher Sicht aber die Marktordnung, die unter anderem festlegt, wann Kojen offen haben müssen und wann nicht. Hier wünscht sich Raml mehr Flexibilität. Es sei zum Beispiel unverständlich, dass die Gastronomie Samstag um 13 Uhr und unter der Woche um 19 Uhr schließen muss. Wie groß der Leidensdruck ist, konnte die FPÖ heute aber nicht sagen, mit den Südi-Gastronomen wurde im Vorfeld nur vereinzelt gesprochen.

Marktstudie und Ideenwettbewerb

Mit der personellen Neubesetzung der zuständigen Magistratsabteilung (die OÖN haben berichtet), sieht die FPÖ nun eine Chance auf Veränderung. Per Initiativantrag fordern die Freiheitlichen deshalb in der Gemeinderatssitzung kommenden Donnerstag die Erstellung einer professionellen Marktstudie und einen Ideenwettbewerb. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. "Als mögliches Vorbild für die zeitgemäße Transformation des Südbahnhofmarktes von einem Versorgungsmarkt hin zu einer Genussmeile könnte dabei der Wiener Naschmarkt dienen", so die FPÖ.

Autor Christian Diabl Christian Diabl