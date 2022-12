FPÖ fordert neue Polizeiinspektion in Ebelsberg

Eine neue Polizeiinspektion in Ebelsberg wünscht sich Sicherheitsstadtrat Michael Raml.

Viele Bauprojekte machen Ebelsberg und Pichling zu den am schnellsten wachsenden Stadtteilen von Linz. An Polizeikräften gibt es aber lediglich das Wachzimmer in der solarCity, das über 30 Planstellen verfügt. Für den freiheitlichen Sicherheitsstadtrat Michael Raml ist das zu wenig, um den wachsenden Bedarf abzudecken.

Tausende neue Bewohner

„Auf dem Kasernenareal und auf dem Areal des ehemaligen Sportcasinos Ebelsberg werden viele neue Wohnungen entstehen und dieser Stadtteil wird Tausende neue Bewohner bekommen", sagt Raml. Daher müsse das Innenministerium rechtzeitig aktiv werden und ein neues Wachzimmer im Linzer Süden bzw. Ebelsberg planen. Weiters fordert Raml zusätzliches Personal für das Wachzimmer in der solarCity.

