FPÖ fordert Maßnahmenpaket gegen Islamismus an Linzer Schulen:

Die Linzer FPÖ wird ein Maßnahmenpaket gegen den radikalen Islam in Schulen in den Gemeinderat einbringen. "Auch Linz ist keine Insel der Seligen", sagt Stadtrat Michael Raml angesichts jüngster Messerattacken durch mutmaßliche Islamisten in Deutschland.

Mehr zum Thema: Tödliche Messerattacke in Solingen

Von Problemen an seiner Schule berichtet der Schulsprecher der HLBW Landwiedstraße, Florian Köstenbauer, der auch geschäftsführender Obmann der Freiheitlichen Jugend ist. Er kritisiert etwa zunehmende Verschleierung. Muslimische Mädchen würden Corona-Masken nutzen um sich zusammen mit dem Kopftuch vollverschleiern zu können. Weiters beklagt Köstenbauer aggressives Auftreten von Schülern mit islamischem Hintergrund oder antiisraelischem Aktionismus. Mädchen würden sich unwohl fühlen und die Pausen lieber in den Klassen verbringen, erzählt Köstenbauer, der aber auch darauf verweist, dass es viele gut integrierte muslimische Schüler gebe. Auch der Lehrer für islamischen Religionsunterricht sei in Ordnung.

Freiheitliche Forderungen

Dieser Entwicklung will die FPÖ mit konkreten Maßnahmen entgegentreten. Blaue Forderungen sind zum Beispiel die Vermittlung österreichischer und westlicher Werte im Regelunterricht, schnellere Schulverweise, ein enger Austausch mit Sicherheitsbehörden und die Meldung extremistischer Schüler an Kontaktbeamte. "Man darf diese Jugendlichen nicht dem Extremismus überlassen", so Integrationssprecher Zeljko Malesevic.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

