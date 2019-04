FPÖ-Chef Hein rügt Bernhard Baier

LINZ. Mit scharfen Worten reagiert der Linzer FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Markus Hein, auf das Konzept von VP-Chef Bernhard Baier zur Belebung der Innenstadt.

Baier hatte via OÖN öffentlich gemacht, dass er ein neues Fördermodell für Unternehmer plane und einen Standortmanager einsetzen wolle, der wieder Mieter in die vielen leerstehenden Geschäfte in der Stadt bringen soll. Im Jänner ist allerdings via Gemeinderatsbeschluss festgelegt worden, dass Bürgermeister Klaus Luger (SP), Hein und Baier gemeinsam Pläne zur Attraktivierung der Innenstadt erarbeiten sollen. Baiers Alleingang sei eine "Flucht nach vorne, die seine lange Untätigkeit kaschieren soll", sagt Hein. Davon abgesehen seien Baiers Vorschläge "zu kurz gegriffen". Der grüne Wirtschaftssprecher Bernhard Seeber hingegen begrüßt Baiers Pläne.

