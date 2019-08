Doch genau das wollen Herwig Mahr, Klubchef der FPÖ im Landtag und der freiheitliche Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml nun auf Schiene bringen. Denn, dass Bettler nun verstärkt in Fahrzeugen nächtigen, werde nicht nur in der Landeshauptstadt zunehmend zu einem Problem, so der Tenor der Politiker. "Die Fahrzeuge werden am Straßenrand abgestellt und zu Wohnstätten umfunktioniert", schildert Raml die Beobachtungen des Linzer Ordnungsdiensts. Die Autos, die teilweise über