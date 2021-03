Fotoprojekt der Kunstuni auf Plakatwänden

Es sind auffällige Schwarz-Weiß-Fotografien, die noch dazu quer auf die Plakatflächen geklebt wurden. Die großformatigen Ergebnisse eines Fotografie-Projektes an der Kunstuniversität Linz sind noch bis Mitte März im Stadtgebiet zu sehen. Unter anderem an der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße/Industriezeile, an der Freistädter Straße nahe dem Urnenfriedhof und an der Oberfeldstraße bei der A7-Auffahrt Richtung Urfahr.

„Inmitten der üblichen bunten Werbewelt eine Erinnerung an die Umstände und ein Statement der Studierenden“, sagt Fotograf Paul Kranzler, der den Workshop geleitet hat. Thema sind Corona und Maskenpflicht, die Studierenden (Martin Märzinger, Paul Plöchl, Gero Wöss, Melanie Moser und Robert Hinter) haben sich gegenseitig abgelichtet.