Fotobuch der Freunde von Linz

In einer ganz besonderen Form hat Josef Kastner den Pöstlingberg inszeniert, wie er sich majestätisch aus dem Nebelmeer über Linz erhebt. Damit gewann Kastner den 1. Preis des Fotowettbewerbs „Unsere Stadt im Winterzauber“.

Aus den besten Einsendungen entstand das erste Fotobuch im Taschenformat des Vereins „Freund:innen der Stadt“, das sich als Mitbringsel anbietet. Bei der Preisverleihung im Alten Rathaus wurde sichtbar, dass sich zahlreiche Menschen der Herausforderung gestellt haben und das Wettbewerbs-Motto mit beeindruckenden Schneefotos und Winterimpressionen von Linz erfüllt haben.

Aktive Schülerinnen

Für die Jury ging es nicht nur um das Foto an sich, sondern auch um die persönliche Note. So ging Platz 2 an Leonie Rudlstorfer von der HLW Kreuzschwestern in Linz, die im Schillerpark die Tauben (und nicht nur die) vermeintlich fliegen ließ. Schulkollegen von ihr waren dann auch für die musikalische Eröffnung der Preisverleihung verantwortlich.

Taubenflug könnte man dieses Bild der HLW-Schülerin nennen. Bild: Leonie Rudlstorfer

Platz 3 ging an die talentierte Fotografin Daniela Meindl-Kalb, die den tiefsten Winter mitten in der Stadt mit einem beeindruckenden Foto einfing. Sie wurde wie alle anderen Preisträgerin von Jurorin Zoe Goldstein ausgezeichnet. Das aus dem Wettbewerb entstandene Fotobuch wurde an diesem Abend als ein Muss für alle, die die Stadt Linz lieben und schätzen bezeichnet.

Tiefster Winter mitten in Linz. Bild: Daniela Meindl-Kalb

