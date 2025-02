Fortbildung für GW-Lehrer: Von Europapolitik bis künstliche Intelligenz

Mehr als 150 Geographie-Lehrer nehmen an der Fortbildungstagung in Linz teil

Während die Studenten die Semesterferien genießen, kommen in den Hörsälen der pädagogischen Hochschule (PH) Oberösterreich mehr als 150 Lehrkräfte für Geographie und wirtschaftliche Bildung (GW) aus dem ganzen Bundesland am Donnerstag und Freitag in Linz zusammen. Der Anlass ist eine zweitägige Fortbildung mit Vorträgen, Workshops und auch einer Exkursion für GW-Pädagogen von Mittelschulen, Gymnasien und Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS). Während es früher nur Einzelfortbildungen gegeben hat, haben sich nun erstmals die PH und die private pädagogische Hochschule der Diözese Linz (PHDL) zusammengeschlossen. "Wir wollen dadurch mehr Lehrkräfte erreichen", sagt Alfons Koller, PHDL-Bereichsleiter für fachdidaktische und fachwissenschaftliche Bildung.

Fachwissen und Praxis

Mehr als ein Jahr Vorbereitungszeit liegen hinter Koller und seinem sechsköpfigen Kernteam. Das Ergebnis sind ein Fortbildungstag im Zeichen Europas und einer zur wirtschaftlichen Bildung. Schließlich sei GW mehr als nur Länderkunde, sagt Koller. So hält Othmar Karas, Präsident des Europäischen Forum Alpbach genauso einen Vortrag wie die stellvertretende Direktorin des WIFO, Christine Mayrhuber, und Oberösterreichs Militärkommandant Dieter Muhr.

Neben zahlreichen Workshops, beispielsweise wie Künstliche Intelligenz (KI) in der Unterrichtsvorbereitung genutzt werden kann, gibt es auch die Möglichkeit einer Exkursion zum Windpark Sternwald in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung). "Es ist eine gute Mischung aus Fachwissen und Praxis", sagt Koller.

Bereits vor der Premiere steht fest, dass es im kommenden Jahr eine zweite Auflage geben wird. Schließlich müssen die Lehrkräfte frühzeitig ihre Fortbildungen bekanntgeben. "Das Problem ist, dass diese dann auch genehmigt werden", sagt Koller. Letztlich entscheidet darüber der jeweilige Direktor, denn der Unterricht an den Schulen muss aufrecht erhalten werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber