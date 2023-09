Forsterleitner übernimmt Geschäftsführung des PVZ Traun

Der bisherige Geschäftsführer, Johann Jagersberger, widmet sich ab sofort wieder ausschließlich der Medizin. Das PVZ Traun ist das zweitgrößte Primärversorgungszentrum Österreichs. "Mich überzeugt das Konzept der Primärversorgungszentren und die positive Weiterentwicklung reizt mich als Unternehmer", sagt Forsterleitner. Er wird die neue, zeitlich unbefristete Aufgabe im Rahmen seiner Tätigkeit für die Beratungsfirma Prokop Sponner & Partner ausüben, an der er seit seinem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung von Ke Kelit beteiligt ist.

Politische Karriere bis 2017

Der studierte Betriebswirt kommt aus der Trauner Unternehmerfamilie Transporte

Forsterleitner. Neben seiner politischen Karriere, Forsterleitner war Gemeinderat, Geschäftsführer der SPÖ Linz und schließlich bis September 2017 Vizebürgermeister für Finanzen und Personal in Linz. In der Privatwirtschaft war er zuletzt Geschäftsführer der Start-up-Schmiede factory300 in der Tabakfabrik Linz sowie in der Geschäftsleitung von Ke Kelit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper