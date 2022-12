Fördervergabe wird nach Kontrollamtsbericht überarbeitet

In der Sitzung des Kontrollausschusses am Montag war unter anderem die Fördervergabe der Stadt Linz Thema. Das Kontrollamt hat in seinem Bericht mehrere Fördervergaben kritisiert, etwa aus dem Klimafonds. Diese hätten eigentlich Aufträge sein müssen und damit einem Vergabeverfahren unterliegen sollen. Das macht einen Unterschied, denn wenn die Stadt einen Auftrag vergibt, müssen Gegenangebote eingeholt und das beste Angebot gewählt werden. Außerdem muss für vergebene Aufträge Umsatzsteuer gezahlt werden, während Förderungen vorsteuerabzugsberechtigt sind. Somit könnten auf die Stadt Steuernachzahlungen zukommen.

Fördervergabe wird überarbeitet

Besserung ist laut Kontrollausschuss-Vorsitzendem Georg Redlhammer (NEOS) bereits in Sicht: "Die Stadt arbeitet nun an einer Softwarelösung, an der digitalen Fördervergabe. Die soll diesen Wildwuchs an Auslegung von Richtlinien standardisieren. Zudem wird es Checklisten geben, die verhindern sollen, dass Förderungen anstelle von Aufträgen vergeben werden", sagt Redlhammer.

Autor Christian Diabl