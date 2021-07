Flüchtiger polnischer Häftling in Linz festgenommen

Dass die Beamten dem Mann auf die Spur kamen, war Zufall: Linzer Kriminalbeamte wurden am Donnerstag zur Mittagszeit zur Unterstützung zu einer Wohnung nach Linz gerufen, da dort, nachdem vermeintliche Hilfeschreie einer Frau gemeldet wurden, eine Indoor-Cannabis-Plantage entdeckt wurde. Den Wohnungsmieter konnte die Polizei ausforschen. Dieser gab sich mit einer polnischen Identitätskarte als 22-Jähriger Pole aus. Nachdem die Beamten skeptisch wurden, korrigierte sich der Mann und gab sich als 25-jährigen Polen mit anderem Namen aus. Bei der Einvernahme und Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der Mann bereits mit mehreren Identitäten ausgab und in Polen mit europäischem Haftbefehl gesucht wird, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Er zeigte sich gegenüber der Polizei geständig und gab an, 2012 aus einem polnischen Gefängnis geflüchtet zu sein und seit 2019 in Österreich mit den Identitäten seines Bruders und eines Freundes zu leben.