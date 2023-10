Feuerwehrkalender 2024: Posieren für den guten Zweck

Der Feuerwehrkalender für 2024 ist fertig. Er wird am 25. November 2023 präsentiert und beim Thalia auf der Landstraße und in der Buchhandlung Alex verkauft.

Der Kalender soll nicht nur als Deko dienen, sondern vor allem einem guten Zweck. Sämtliche Einnahmen gehen an das Sozialamt und gemeinnützige Einrichtungen. Damit will die Berufsfeuerwehr Linz benachteiligte Familien und Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen.

Bild: Celia Ritzberger

