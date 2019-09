Feuerwehr: Spektakuläre Übung in St. Florian

Es war eine außergewöhnliche Ausbildungsübung zum Thema Atemschutz, die am Wochenende in St. Florian abgehalten wurde. Mehr als 300 Mitglieder von 57 freiwilligen Feuerwehren aus 14 Bezirken waren angereist, um sich in einem sogenannten Brandcontainer einer besonderen Herausforderung zu stellen.

Zum einen sei es darum gegangen, junge Kollegen an die große Hitze bei Indoor-Einsätzen zu gewöhnen, so Andreas Standhartinger, der die Übung mitorganisiert hatte. Zum anderen wurde geübt, wie vorzugehen sei, wenn sich über den Köpfen der Feuerwehrleute eine sogenannte Feuerwalze bildet.

Geübt wurde in einer gasbefeuerten, 42 Quadratmeter großen Brandsimulationsanlage, die via Rechner gesteuert wurde. In dieser Anlage konnte bei einer Temperatur von bis zu 700 Grad und starker Sichtbehinderung durch Rauch bei realitätsnahen Bedingungen geübt werden.