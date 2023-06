Feuerwehr rettete junge Linzerin von Balkon

Es war gegen drei Uhr früh, als eine Linzerin durch Rauchgeruch und Knistern aus dem Schlaf gerissen wurde. In der Küche der 22-Jährigen war Feuer ausgebrochen, die junge Frau rettete sich auf den Balkon.

Einsatzkräfte der Linzer Berufsfeuerwehr brachten sie mittels Drehleiter in Sicherheit. Die Linzerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Wohnungen übergriff. Der Brand dürfte vom Herd ausgegangen sein, ergaben die Ermittlungen. Jede Hilfe zu spät kam leider für die Katze der Bewohnerin: Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.