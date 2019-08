Feuerwehr-Hilferuf: "Brauchen neue Mitglieder, um Aufgaben zu erfüllen"

Mit einem Hilferuf wendet sich die Freiwillige Feuerwehr Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) an die Öffentlichkeit: "Wir brauchen neue Mitglieder, um den Fortbestand künftig zu sichern und weiter helfen zu können."

49 aktive Mitglieder hat derzeit die Steyregger Feuerwehr, 42 Männer und sieben Frauen. 14 Mitglieder hat die Nachwuchsabteilung. Hier ist das Geschlechterverhältnis anders als in der Einsatztruppe: Zwölf Nachwuchsmitglieder zwischen acht und 16 Jahren sind Mädchen, nur zwei sind Burschen.

Hundert Mal im Jahr rücken die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Steyregg aus, um zu helfen, bei Bränden, nach Verkehrsunfällen und bei Hochwasser. Ein besonders wichtiges Mitglied ist der 78-jährige Otto, der seit 1978 Feuerwehrmann ist. Denn er ist auch an Wochentagen einsatzbereit, wenn viele andere Feuerwehrleute ihre eigentlichen Jobs ausüben. "Die Arbeit in der Feuerwehr lohnt sich auf jeden Fall, auch durch die Dankbarkeit von Menschen, wenn man in Krisensituationen geholfen hat", sagt Otto.

Drei Generationen einer Feuerwehrfamilie: Otto (74), Jürgen (46), Marcel (18) Bild: Christof Neunteufel

Drei Generationen in Feuerwehr

Ottos Familie ist in der Feuerwehr ein Vorbild für die ganze Mannschaft. Denn mit im Team der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Steyregg sind auch Ottos 46-jähriger Sohn Jürgen und der 18-jährige Enkelsohn Marcel. Sie sind eine Ausnahme von der Regel, dass generell für ehrenamtliche Hilfsdienste weniger junge Menschen zu finden sind als früher.

"Es finden sich nicht mehr genügend Freiwillige. Auch wir in Steyregg sind froh über jede Person, die uns unterstützt. Dabei ist es egal, ob Erwachsener oder Kind, Frau oder Mann, mit entsprechender Erfahrung oder ohne", sagt der Steyregger Feuerwehrmann Otto.

Der Personalmangel könne, so berichten erfahrene Helfer, zu drastischen Problemen führen. Denn wenn bei einer Alarmierung zu wenig Helfer beim Feuerwehrhaus eintreffen, steige das Risiko bei Hilfeleistungen.

Es sei sogar sogar möglich, dass die Feuerwehr nicht ausrücken könne, weil bei einem Alarm zu wenige Mitglieder gekommen sind. "Muss die Leitstelle dann weitere Kameraden aus anderen Feuerwehren alarmieren, geht wertvolle, im schlimmsten Fall lebensrettende, Zeit verloren", sagt Feuerwehrmann Otto.

In der Freiwilligen Feuerwehr Dienst zu machen, sei weit mehr als das Verrichten von Arbeit, sagt Feuerwehrmann Jürgen, der Sohn von Otto: "Man profitiert auch selbst, durch Sonderausbildungen, Kameradschaft und die Entwicklung persönlicher Kompetenzen, die einem das ganze Leben auch in anderen Bereichen nutzen."