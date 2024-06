Feueralarm im Spital: Üben für den Ernstfall

Sieben Minuten – so lange braucht die Berufsfeuerwehr Linz im Ernstfall, um von ihrem Stützpunkt in der Wiener Straße zu den Krankenhäusern der Landeshauptstadt zu kommen. Es sind nur wenige Minuten, die sich innerhalb eines brennenden Gebäudes aber wie Stunden anfühlen können. Am Mittwoch bei der Katastrophenschutzübung im Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz bekam man ein ungefähres Gefühl dafür, was es bedeuten könnte, wenn auf einer Station plötzlich Feuer ausbricht.