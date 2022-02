Ferienvergnügen für die ganze Familie

Hätten Sie gewusst, dass der Mariendom in Linz auch eine eigene Angebotsschiene nur für Kinder hat? Hat er – und das Programm der Sonderführungen in den Semesterferien klingt dabei auch für ältere Semester einigermaßen verlockend (siehe unten).

Beim Zirkus weiß man schon mehr, was man erwarten kann. Ein solcher gastiert mit dem Circus Alex Kaiser ab 23. Februar auf dem Jahrmarktgelände in Urfahr. Im zweistündigen Programm finden sich unter anderem die Hochseilakrobaten The Los Ortiz, die Luftnetzakrobatin Andrea Navratilova, Clown Bartolini und Chef Alex Kaiser mit seinen holländischen Friesenhengsten. Mittwoch ist übrigens Kindertag, wo Kinder außer für die Loge nur 5 Euro auf allen Plätzen zahlen. Und am Donnerstag zahlen beim Familientag Erwachsene den Kinderpreis. Info: 0660-6150116.

Wer lieber selbst aktiv sein will, dem empfiehlt sich etwa eine Runde Eislaufen im Parkbad, wo auch bei wärmeren Temperaturen das Eis noch kühl und hart ist. Apropos Wetter: Sollte dieses nicht völlig verrückt spielen, so lohnt sich in den Semesterferien sicher auch ein Ausflug in die Natur. Mit dem Skateboard oder einem Roller kann man sich zwischen der Neuen Eisenbahnbrücke und der Voestbrücke ausprobieren oder eine Laufrunde entlang der Donau ziehen. Aber das ist wohl etwas für Ältere.

Auf der Suche nach verborgenen Schätzen im Mariendom

Mariendom, Führungen für Kinder

Gleich drei spannende Mariendom-Führungen werden Kindern und Familien in den Semesterferien in Linz angeboten. „Von Spitzbögen, Rosetten und Kreuzblumen“ heißt es etwa am 24. Februar. „Wie Detektive den Dom erkunden“ wird am 25. Februar bei einer Führung erklärt, und am 26. Februar stehen „Verborgene Schätze und Botschaften“ auf dem Programm. Die Führungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldungen erhalten Interessierte im DomCenter Linz, Tel. 0732/946100, E-Mail: domcenter@dioezese-linz.at

Ab ins große Universum

Ars Electronica Center: Family Days und Museum Total

Das Ars Electronica Center bietet in den Semesterferien im Rahmen der „Family Days“ und als Teil von „Museum Total“ ein buntes Ferienprogramm.

Blick auf die Welt Bild: AEC/Bauernhansl

Im Deep Space geht es auf eine 3D-Reise ins Universum, im Machine Learning Studio ist Roboterbauen angesagt. Darüber hinaus gilt es die „Bärtierchen“ im AEC zu pflegen – interessiert?

Auf in die Werkstätten

Kuddelmuddel: Werkstätten und Aufführungen

Im Linzer Kuddelmuddel ist in den Semesterferien wieder Kreativwerkstättenzeit. Die Bandbreite des Angebots ist bunt: Sie reicht von Ausdrucksspiel über die Zirkuswelt bis hin zu Comic und Schmieden.

Zirkus-Feeling Bild: Kuddelmuddel

Und auch der Kasperl hat, abseits der Werkstätten, natürlich gemeinsam mit Sepperl seinen großen Auftritt in „Die Wunderlampe“.

Infos unter kuddelmuddel.at

Als Detektiv im Tiergarten

Zoo Linz: Rätseltour

Warum haben Zebras Streifen? Und wie nennt man Kängurus eigentlich noch? Diese und andere Rätselfragen gilt es bei der „Weltreise mit dem Zoo Linz“ zu lösen. Bis 27. Februar (zwischen 9 und 15 Uhr) können sich Kinder bei der Kasse ihren Rätselblock holen und dann gleich loslegen.

Gestreifter Nachwuchs Bild: Zoo Linz

Am Ende gibt es für die fleißigen Detektive beim Zoo-Eingang eine kleine Überraschung.

Ab in die Stahlwelten

Stahlwelt: Der Weg zum grünen Stahl

Von der Rasierklinge über Werkzeug bis zur Rakete – Stahl wird in den verschiedensten Bereichen eingesetzt.

Die Welt des Stahls Bild: Weihbold

Die Möglichkeiten sind vielfältig – welche es gibt, können Besucher in der Stahlwelt erkunden. Dort gibt es auch einen neuen Bereich, nämlich den Weg zum grünen Stahl. Spaß für Klein und Groß gibt es bei den Familienführungen.