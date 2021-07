Ferienaktion in Linz ist fast so wie damals

Die Ferienaktion "Pippi – Play im Park" geht heuer in die 20. Runde: An Beliebtheit hat sie über die Jahre hinweg nichts verloren. Im Gegenteil, 2020 gab es mit 2088 Teilnehmern sogar um 53 Prozent mehr als 2019. Und das, obwohl wegen der geltenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen vieles anders ablief als gewohnt.

Das Angebot ist auch heuer wieder breit gefächert: Es reicht von Ballspielen über gemeinsames Kochen bis hin zu Stadtteilrallyes. Mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche auf vielfältige Weise bei ihren Freizeitambitionen zu unterstützen, wie Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) sagt.

Die Ferienaktion der Stadt Linz, die gemeinsam mit den Kinderfreunden durchgeführt wird, findet von 12. Juli bis 10. September statt. Heuer werden erstmals fünf Standorte bespielt: So tourt "Pippi" nach Auwiesen, in die Grüne Mitte, in das Zöhrdorferfeld, auf den Spallerhof/Bindermichl und nach Oed/Bergern. Das Angebot richtet sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren, die Teilnahme ist kostenlos.