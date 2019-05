Fensterputzen in 70 Metern Höhe

Viel Arbeit gibt es für diese mutigen Männer mitten im Herzen von Linz: Die Arbeiter reinigen die Fenster am Linzer Blumautower. Dazu brauchen sie nicht nur Unmengen an Fensterreinigungsmittel, sondern vor allem viel Tapferkeit und wenig Angst. Der Büroturm zwischen Blumauerstraße und Westbahn hat eine Höhe von knapp 75 Metern und ist damit eines der höchsten Gebäude in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Der Turm gehört der Raiffeisenlandesbank – und erstrahlt nun wieder in neuem Glanz. Foto: Volker Weihbold

