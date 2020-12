Zwischen 100 und 150 Menüs zum Mitnehmen verkauft der Stockinger-Wirt von Ansfelden, Wirtesprecher Thomas Mayr-Stockinger, mittlerweile an Wochenenden. Und bis zu 60 an Wochentagen. Die "Wirtshaus to go"-Plattform der OÖNachrichten habe richtiggehend eingeschlagen, sagt der Wirt aus Leidenschaft.