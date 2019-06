Feiern, tanzen und genießen bei den Linzer Bubble Days

Am 7. und 8. Juni verwandelt sich der Linzer Hafen bei den von den OÖNachrichten präsentierten Linzer Bubble Days in eine riesige Partyzone. Nicht nur Fans elektronischer Sounds kommen am Freitag voll auf ihre Kosten, ab 20.30 Uhr geht es auf der schwimmenden Bühne des Urban Beach und der Main Stage heiß her.

So garantieren etwa das Elektropunk-Trio Gudrun von Laxenburg, die deutsche Sängerin Alli Neumann und das österreichische Hip-Hop-Duo Dynamic Drift alias ChiLL-iLL und DaskOne gute Laune. Am Samstag schaut dann auch der Blonde Engel im Linzer Hafen vorbei, ebenso wie die Hip-Hopperin Haiyti und die Rapperin Nura. Und noch ein ganz anderer Gast wird heuer sehnsüchtig erwartet: DJ Mad von den Beginnern, der bereits letztes Jahr seine Bubble-Days-Premiere feiern wollte und dann aber kurzfristig absagen musste.

"Schöne Aussichten"

Tanzinspirationen gibt es übrigens bei den "B-Girl Circle Showcases", erholen ist dann in der Chillout-Area angesagt. Dort warten auf die Besucher viele Hängematten, die zum Entspannen einladen. Sportbegeisterte hingegen können ihr Glück auf dem Wasser versuchen und beim Stand-up-Paddeln die wunderschöne Aussicht im Linzer Hafen genießen. Das können Besucher übrigens auch bei einer der Hafenrundfahrten, bei der sie die Gelegenheit nutzen und die Graffiti-Kunstwerke der Mural-Harbor-Galerie bewundern können. Besucher, die es danach in den Fingern "juckt", sollten bei den Graffiti-Crashkursen vorbeischauen. Dort können sie sich auf den "Legal Walls" mit einem eigenen Graffito verwirklichen.

Bevor im Fotobus dann ein Erinnerungsfoto gemacht wird, empfiehlt sich noch ein Besuch im Textilcorner. Dort werden bei Workshops mit wenigen Handgriffen alte T-Shirts aufgewertet und Taschen bedruckt. Mehr Infos unter www.bubbledays.at

