Fehlende Stellplätze für Wohnmobile in Zentrumsnähe als "wunder Punkt"

"In diesem Punkt ist man in Linz miserabel aufgestellt", sagte der scheidende Tourismusdirektor Georg Steiner bei der Präsentation der aktuellen Linzer Nächtigungszahlen am Dienstag. Und meinte damit, wie berichtet, die fehlenden Angebote, sprich Stellplätze für den boomenden Wohnmobiltourismus. Das sei seit Jahren ein "wunder Punkt", der Bedarf sei definitiv gegeben: "Die Welle rollt über uns hinweg."

Das Potenzial dieser Touristen will Steiner nicht unterschätzt wissen, diese würden durchaus Kaufkraft mitbringen. Neu ist die Debatte rund um Stellplätze in Zentrumsnähe nicht, zuletzt lieferte das Thema 2019 Gesprächsstoff. Ob des fehlenden Angebotes suchten sich manche Campingtouristen "kreative" Ausweichquartiere. Ein heißer Tipp damals: der Parkplatz des Ars Electronica Centers genauso wie die Parkfläche am Freinberg. Dort war es kein seltener Anblick, dass ein Wohnmobil mehrere Parkplätze "blockierte".

Von politischer Seite hieß es, dass man daran interessiert sei, "geordnete Verhältnisse" zu schaffen. Doch dann kam Corona und damit andere Herausforderungen und Prioritäten. Nun bekommt das Thema mit Aufschwung des Tourismus wieder neue Aktualität.

"Es wäre wünschenswert, wenn sich ein Betreiber oder passende Grundstücke finden würden. Wir stehen dem offen gegenüber", sagt Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) auf OÖN-Anfrage. Bei einem neuen Standort müssten nicht nur die Stellplätze, sondern auch die passende Infrastruktur (Sanitäranlagen, Müllentsorgung etc.) mitbedacht werden.

Optimal wäre ein solches Angebot natürlich in Zentrumsnähe, heißt es weiter, die Campingtouristen seien keinesfalls nur als Selbstversorger, sondern durchaus als zahlungskräftiges Publikum zu sehen. Lang-Mayerhofer verweist aber auch darauf, dass der bestehende Campingplatz in Pichling gut angenommen werde, ebenso gebe es in Steyregg und Ottensheim Angebote.

Der für städtische Liegenschaften zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP) betont, dass so ein Angebot in der Stadt nicht nur begrüßt, sondern auch unterstützt würde. Interessierte Betreiber seien willkommen. (jp)