Jugendliche hantierten mit Softair-Pistole in Linzer Skaterpark

Gegen 8 Uhr wurde die Polizei von Zeugen alarmiert, vier Jugendliche würden auf einem Skaterpark in Kleinmünchen mit einer Faustfeuerwaffe hantieren. Ein Großaufgebot an Polizeistreifen und Sonderkräften wurden zum Einsatzort geschickt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die kroatischen Burschen. Drei von ihnen - zwischen 14 und 16 Jahren alt - konnten rasch gestellt und einvernommen werden. Ein weiterer 14-Jähriger wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde schließlich gegen 11 Uhr am Taubenmarkt angetroffen und gab an, die Waffe seinem 16-jährigen Freund gegeben zu haben. Bei einer freiwillige Nachschau in dessen Wohnung konnte sie dort tatsächlich sichergestellt werden. Es handelte sich dabei um keine Faustfeuerwaffe, sondern um eine Softair-Pistole.

Die Jugendlichen werden angezeigt.