Ein Kaffeehaus, das etwas auf sich hält, braucht eine Auswahl an Zeitungen. Das hat so Tradition. Wenn dann ein Traditionshaus wie das Café Traxlmayr an der Linzer Promenade beides – also eine lange Geschichte und viele Zeitungen – besitzt, dann fällt das sogar bis über die Landesgrenzen hinaus auf. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat am Wochenende unter dem Titel "Auf einen Verlängerten" ein Loblied auf das seit 1847 bestehende Linzer Kaffeehaus, das seit 1872 den Namen