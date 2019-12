Fassaden in Enns durch Feuerwerkskörper beschädigt

Anrainer gaben an, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Burschen davongelaufen sind. Die Polizei ermittelt.

Brand durch Feuerwerkskörper

Um 17:15 Uhr wurde die Funkstreifenbesatzung "Enns 3" zu einem Brandereignis bei einem Einfamilienhaus in Kronstorf beordert. Vor Ort konnten die Beamten die Hausbesitzer antreffen, die bereits Löschversuche an der Fassade des Hauses durchführten. Die Feuerwehr führte schließlich die endgültige Löschung durch. Verletzt wurde niemand. Es konnte unmittelbar an der Fassade liegend ein Feuerwerkskörper vorgefunden werden. Weitere Erhebungen folgen.