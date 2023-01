Faschingsgilde lädt wieder zum eleganten Hofball

Wenn eine Faschingsgilde zum Ball lädt, dann gehen Interessenten fast zwangsläufig davon aus, dass sie sich dafür maskieren und kostümieren müssen. Im Fall der Faschingsgilde EI-LI-SCHO aus Rufling und ihres Hofballs könnte das ins Auge gehen.

"Unser Hofball ist ein eleganter Ball", sagt Präsident Hannes Seemayr. Seit 2010 findet er aufgrund der großen Nachfrage sogar an zwei Abenden statt. Heuer ist dies am 27. und 28. Jänner der Fall, wenn die Kürnberghalle in Leonding jeweils ab 20.11 Uhr zum Ballsaal wird.

Obwohl der Hofball nur alle vier Jahre stattfindet, feiert er heuer mit einem Jahr Verspätung seine Rückkehr in den Veranstaltungskalender. Denn die Coronapandemie ließ ihn im vergangenen Jahr nicht zu. Der 13. Hofball wartet mit Tanz- und Showeinlagen auf, für die Musik zum Tanz tragen die "Condors" die Verantwortung. Einlass ist ab 19.11 Uhr, Karten gibt es im Bürgerservice der Stadt Leonding. Infos: www.eilischo.at

Übrigens: Den nächsten Faschingsumzug gibt es erst wieder in zwei Jahren. Umzug und Hofball wechseln sich weiterhin traditionell alle zwei Jahre ab. (rgr)

