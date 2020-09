Fanschal mitgenommen - Unbekannte attackierten Linzer

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde ein 29-Jähriger in der Rudolf-Kunst-Gasse von drei Unbekannten attackiert, niedergeschlagen und beraubt. Dann flüchteten die Männer mit einem dunklen Auto. Das Opfer gab an, dass ihm ein Fußball-Fanschal gestohlen wurde. Angaben zu den Tätern konnte es keine machen. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Am Vortag wurde ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land um 10 Uhr am Bahnhofplatz attackiert und beraubt. Er saß auf einer Parkbank, als er von einem Unbekannten angegriffen, von der Bank gestoßen und bestohlen wurde. Sein Mobiltelefon und seinen Wohnungsschlüssel nahm der Täter, der ausländischer Herkunft, sehr schlank und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein soll, an sich. Der 53-Jährige wurde am Unterarm verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hauptbahnhof unter 059133/4583.