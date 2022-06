Familienstreit endete mit Faustschlägen und verletztem Sanitäter

Ein 57-Jähriger aus Haid kam am Pfingstmontag gegen 11.45 Uhr mit einer blutenden Wunde über dem Auge zur Polizei in Neuhofen. Wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten war es zwischen ihm und einem 54-Jährigen aus Neuhofen zu einer Prügelei gekommen. Daraufhin wurden von Mitgliedern der beiden verfeindeten Familien im Ortszentrum von Neuhofen und auch in der Polizeiinspektion mehrfach gefährliche Drohungen gegen die jeweils andere Familie ausgesprochen.

Der 35-jährige Sohn (er wohnt in Neuhofen) des 57-Jährigen und der 54-Jährige bedrohten sich gegenseitig mehrfach mit dem Umbringen. Der 35-Jährige sprach gegenüber den Söhnen des 54-Jährigen eine gefährliche Drohung unter Verwendung einer Eisenstange aus und verletzte zuvor einen 19-jährigen Rettungssanitäter.

Nach der Beschuldigteneinvernahme auf dem Posten eskalierte die Situation erneut. Ein Aufeinandertreffen der Beteiligten konnte nur unter Anwendung massiver Körperkraft verhindert werden. Daraufhin wurde der 35-Jährige festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz gebracht. Der 57-Jährige wurde in das UKH Linz eingeliefert.