Familie droht Abschiebung

Im September des vergangenen Jahres konnte die Abschiebung der Familie (Vater, Mutter, Großmutter und drei Kinder) im letzten Moment gestoppt werden (die OÖN berichteten), nun wurde in dritter Instanz ein Bleiberecht in Österreich abgelehnt. Der Anwalt der Familie habe bereits Revision beantragt, so Doris Eisenriegler, Fraktionsobfrau der Grünen Wilhering. Doch von der Asylbehörde wurde ein Ausreisetermin mit Anfang Februar festgesetzt: "Jetzt läuft die Zeit davon." Eisenriegler setzt sich weiter für ein Bleiberecht ein: "Die Familie ist voll integriert, die Eltern haben bereits Jobzusagen für den Fall, dass sie ein Aufenthaltsrecht bekommen."

