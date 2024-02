Falschgeparkte Scooter können künftig abgeschleppt werden

Ab Mai haben Bürger die Möglichkeit falsch geparkte E-Scooter auf der Plattform "Schau auf Linz " zu melden. In der Folge werden die Scooter-Verleiher informiert und haben zwei Stunden Zeit, um das falsch geparkte Fahrzeug zu entfernen. Geschieht das nicht, schickt die Stadt ein Abschleppunternehmen, um das zu erledigen. Die Kosten trägt erstmal die Verleihfirma. Diese kann den Betrag nach eigenem Ermessen an den Kunden weiterverrechnen.

Zudem sollen die fixen und markierten Zonen, in denen E-Scooter geparkt werden dürfen, auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden. In einem ersten Schritt sind das solche, wo es viele Nutzer und auch viele Beschwerden gibt.

"System wird laufend verbessert"

An dem Scooter-Gipfel haben neben der Verkehrsabteilung der Stadt Linz und der Polizei auch Vertreter der in Linz aktiven Verleihfirmen teilgenommen. Aktuell gibt es in Linz vier Anbieter, ein fünfter überlegt einen Einstig in Linz. Ob die Maßnahmen ausreichen wird man sehen, bekanntlich war der heutige Gipfel nicht der erste seiner Art. Für Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) muss das System laufend verbessert werden - so wie die Straßenverkehrsordnung, die auch mehr als 30 Mal novelliert wurde. "Das ist ein relativ neues Verkehrsmittel und das birgt Herausforderungen", sagt Hajart im OÖN-Gespräch. Er ruft außerdem zur gegenseitigen Rücksichtnahme im Verkehr auf. Das betreffe alle Fortbewegungsarten. "Im Straßenverkehr muss sich jeder am Riemen reißen", so Hajart.

