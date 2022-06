Fahrzeug-Dieb in Linz festgenommen

Eine Polizeistreife erwischte den Mann am Samstag, als er in der Nietzschestraße ein Fahrrad zu stehlen versuchte. Die Beamten nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung wurden Ausweise gefunden, die aus einem gestohlenen Fahrzeug stammen sollen. Der Mann soll daher am Mittwoch einen Pkw gestohlen haben, so der Vorwurf. Der Iraner soll jedoch laut Polizei bereits mehrfach Diebstähle in Linz begangen haben. Bei ihm gefundene Fahrzeugschlüssel stammen nämlich von mehreren unbefugt in Gebrauch genommen Fahrzeugen aus der Landeshauptstadt. Auch ein gestohlenes Fahrrad wurde bei ihm sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Linz an.