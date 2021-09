Fahrradfahrer unter Lkw eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Stahlstraße. der 34-Jährige fuhr auf dem Gehweg neben einem Lkw, gelenkt von einem 59-jährigen Slowaken. Als der Lkw wegen des Kolonnenverkehrs stehen blieb, wollte der 34-Jährige offenbar die Fahrbahn vor dem Lkw überqueren. Dieser fuhr jedoch laut Zeugenaussagen genau in dem Moment los, als der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn fuhr. Der Linzer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstagabend berichtete. Er wurde in das UKH Linz gebracht.