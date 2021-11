Fahrraddiebe innerhalb kürzester Zeit erwischt

Gegen 19 Uhr ging die Anzeige gestern bei der Polizei ein. Unbekannte hätten vier Mountainbikes aus einem unverschlossenen Geräteschuppen genommen und seien damit über die benachbarte Baustelle geflüchtet. Dort sei ein weißer Pkw mit rumänischen Kennzeichen gestanden, in den sie die Räder eingeladen hätten. In der Zwischenzeit hatten Nachbarn zwei der vier Fahrräder in der Nähe des Tatortes wiedergefunden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizisten, ein verdächtiges Fahrzeug anzuhalten. Dieses identifizierten die Opfer später auch als jenes, das beim Diebstahl verwendet wurde. Die beiden Insassen, ein 23-Jähriger und eine 41-Jährige, beide rumänische Staatsbürger, wurden festgenommen und zur Einvernahme in die Polizeiinspektion gebracht. Dort gestanden sie die Tat und teilten den Polizisten auch mit, dass sie die gestohlenen Räder in der Zwischenzeit im eigenen Keller deponiert hatten. Sie werden angezeigt.