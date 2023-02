Fahrraddieb in Linz geschnappt

Die Beamten waren nach einem Fahrrad-Diebstahl gegen 18.30 Uhr zum Spital der Barmherzigen Schwestern in die Seilerstätte gerufen worden. Aufgrund eines GPS-Trackers war die Fahndung verhältnismäßig einfach: Der Täter konnte kurz nach der Alarmierung beim Busterminal am Hauptbahnhof ausgemacht werden. Der Mann ließ das Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Volksgarten. Dort konnten die Beamten den 34-jährigen Rumänen schließlich schnappen.

Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Der Eigentümer hat sein Fahrrad wieder.

