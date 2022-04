Fahrplan für die Gleiserneuerung steht

Es wird keine Sommerbaustelle, sondern eine Vor-Ferien-Aktion. Der Zeitplan für die Erneuerung der höchstbeanspruchten Gleisabschnitte aller vier Straßenbahnlinien sowie der Pöstlingbergbahn liegt jetzt vor. Demnach werden die Hauptarbeiten an den langen bzw. verlängerten Wochenenden (Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam) stattfinden. Noch vor Ferienbeginn soll der Gleisaustausch samt Wiederherstellung der Oberfläche abgeschlossen sein.

Wie bereits einmal berichtet, führt kein Weg an der Erneuerung der Gleise vorbei. Mehr als 30 Jahre sind sie alt, ihre technisches Lebensende ist erreicht. 540 Meter lang ist die gesamte „Austauschstrecke“, 340 Meter davon betreffen die Brücke.

"Arbeiten in Minimalzeit"

Um die Verkehrsteilnehmer wie auch die Anrainer möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten, wie es heißt, „jeweils in der möglichen Minimalzeit durchgeführt“. Die Hauptarbeiten wurden auf die verkehrsärmeren Wochenenden rund um die Feiertage im Mai und im Juni gelegt, um die Auswirkungen geringer zu halten. Übrigens: Die Vorarbeiten starten schon am 2. Mai, wie die Nacharbeiten werden sie so weit wie möglich bei laufendem Betrieb stattfinden.

Die Verkehrsteilnehmer wie die Benützer des öffentlichen Verkehrs müssen sich auf Behinderungen oder tageweisen Schienenersatzverkehr einstellen.

Eine Sperre der Nibelungenbrücke ist nicht vorgesehen, für den Individualverkehr bleibt die bestehende Fahrspur von der Klosterstraße über den Hauptplatz zur Nibelungenbrücke frei bzw. wird sie neben der „Bauspur“ geführt. Pro Fahrtrichtung werden auf der Brücke zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen, während der Hauptverkehrszeiten wird nicht gearbeitet, so die Linz AG.

Die Hauptarbeiten zum Notieren: