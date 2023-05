Fahrerflucht: Jugendliche touchierten mit gestohlenem Pkw in Linz mehrere Autos

Anrainer in der Achleitnerstraße hatten am Samstag gegen 21.30 Uhr die Polizei gerufen: Jugendliche hätten mit einem Pkw mehrere Autos beschädigt und seien anschließend zu Fuß geflüchtet. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass es sich beim Unfallfahrzeug um jenes handelte, das vor einer Woche in Linz als gestohlen gemeldet worden war. Auch die verwendeten Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Suche nach den Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Urkundenunterdrückung, des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen und des Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht laufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.