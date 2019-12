Fabasoft über Bauprojekt: „Es werden keine Bäume umgeschnitten“

Erst vor kurzem wurden die Pläne bekannt, dass die Firma Fabasoft auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Areal nahe der Johannes-Kepler-Universität einen Firmencampus errichten will. Es gibt jedoch nicht nur Zustimmung für das Projekt.

Wie berichtet, spricht sich Schobesberger gegen die dafür notwendige Umwidmung samt forstrechtlicher Bewilligung zur Rodung eines rund 3000 Quadratmeter großen Waldstückes aus. Nicht zuletzt deshalb, weil die Stellungnahme der Naturschutzabteilung im Linzer Magistrat negativ für die Rodung ausgefallen ist. So heißt es in der Expertise: „Das geplante Vorhaben stellt einen gravierenden Eingriff in eine natürliche Waldgesellschaft und in ein intaktes Landschaftsbild dar und kann daher fachlich aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes nicht vertreten werden.“ Zudem widerspreche die gewünschte Umwidmung den Zielen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes: „Die Profitinteressen privater Investoren dürfen nicht wichtiger sein, als der Erhalt des Grüngürtels und somit des Lebensraums von uns alle.“

Das will die Firma Fabasoft so aber nicht stehen lassen. „Die forstrechtliche Bewilligung ist für das Flächenumwidmungsverfahren notwendig. Aber nur weil ich eine Rodung beantrage, bedeutet das nicht, dass die Bäume umgeschnitten werden“, heißt es seitens des Unternehmens. Vielmehr gebe es Pläne den Bestand zu erhalten: „Es werden keine Bäume, abgesehen von den kaputten, umgeschnitten.“ Das sei auch schriftlich an die Stadt kommuniziert worden. „Wir sind mit der Auflage einverstanden, dass auf dem Platz eine Baumbepflanzung aufrechterhalten werden muss“, heißt es weiter.

Diese Argumentation kann Schobesberger nicht nachvollziehen: „Es gibt keinen Grund einen Rodungsantrag zu stellen, wenn man nicht roden will.“ Für das Umwidmungsverfahren sei diese Bewilligung nicht notwendig: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“ Unabhängig von der Walddebatte, sei das Projekt problematisch, weil „es mitten im Grünzug liegt“, so die Umweltstadträtin.