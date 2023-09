Expedition im Stift Wilhering sucht Wege, um Barrieren zu überwinden

Bieten die vielen Krisen, die die Menschen aktuell beschäftigen, auch Chancen? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich diese Woche das Forum Humanismus Wilhering. Ein Jahr nach der ersten Expedition wird das Stift wieder Schauplatz einer gedanklichen Spurensuche, diesmal im Licht der Möglichkeiten, wie und ob man die Polykrise zu einer Polychance machen kann.

"Wir haben heuer eine klarere Zielrichtung", sagt Peter Weixelbaumer, Obmann des Forums Humanismus Wilhering, im Gespräch mit den OÖN. Er sieht in der Expedition gleichermaßen ein Experiment. "Niemand muss in eine Überzeugungshaltung gehen, sondern es geht darum, herauszufinden, was wir Menschen tun müssen, um Barrieren zu überwinden."

"Buntes Expeditionsteam"

Dafür hat sich der Verein eine "bunte" Schar an Menschen eingeladen, die am 22. September in einer Expedition durch ausgewählte Räumlichkeiten des Stiftes nach Wegen suchen wird, wie man den vielen Krisen (Klima, Migration, Ressourcen, Glaube) sowie der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz (KI) begegnet und bestenfalls neue Chancen daraus entstehen lässt.

Diskutieren und austauschen werden sich unter anderem die Schauspieler Lilian Klebow und Cornelius Obonya, der ehemalige Minister Rudolf Anschober, Sr. Barbara Lehner, Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien, Abt Reinhold Dessl, Bischof Manfred Scheuer, Klimaforscher Marc Olefs, Moderator Christian Clerici und Ökonomin Heike Lehner.

Um Menschen in den Problemlösungsprozess zu integrieren, wird schon am Tag vor der Expedition, am Donnerstag, 21. September, in der Theaterscheune im Stift Wilhering ab 19 Uhr ein öffentlicher Diskussionsabend veranstaltet – mit Vortrag (Anschober), Lesung (Obonya) und einer Podiumsdiskussion, in die das Publikum mit Fragen einbezogen wird, wie es Weixelbaumer formuliert. Denn: "Wir müssen aufhören, anderen erzählen zu wollen, wie es geht."

